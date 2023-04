Miliciano seria alvo de ataque em padaria de Itaboraí

O ataque a tiros em uma padaria de Itaboraí, na tarde deste sábado (22), que deixou uma mulher morta e três feridos, seria direcionado a um miliciano que atua na região. É isso que aponta as investigações iniciadas pela Divisão de homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).No entanto, a informação é que o alvo, que estaria no estabelecimento, conseguiu escapar do ataque ileso.

Ainda de acordo com as investigações, o crime teria sido praticado por um único atirador que chegou no bar em uma moto. Apesar disso, a polícia apura se o criminoso teve cobertura de outras pessoas.

O caso aconteceu no bairro Retiro São Joaquim, em Itaboraí. O local do homicídio trata-se do mesmo em que cinco pessoas morreram, incluindo o ex-vereador da cidade e policial civil, Wellington Emerick, e outras duas ficaram feridas, em dezembro de 2021. Na ocasião, os disparos foram realizados por homens em um carro branco.

Morte

Na ação deste sábado, uma mulher morreu e três homens ficaram feridos após um suspeito em uma moto parar em frente a uma padaria e abrir fogo.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da região e, nas imagens, é possível ver uma ação fria e com movimentos programados.

Qualquer informação pode ser repassada à polícia através do Disque-denúncia (2253-1177).