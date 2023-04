Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de Policial militar reformando em Campos dos Goytacazes

O Disque Denúncia, divulga neste domingo (23), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 134ª DP (Campo dos Goytacazes), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento Reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Sandro Jeovan Rangel da Silva. Ele foi morto a tiros, na tarde da última sexta-feira (21), no bairro Baixa Grande, às margens da RJ-216, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Segundo informações, o policial reformado estava diante de sua casa, na companhia do seu genro quando criminosos usando uma motocicleta de cor escura chegaram ao local e dispararam diversas vezes contra a vítima.

Sandro não resistiu e morreu ainda no local. Seu genro acabou sendo baleado em um dos braços durante os disparos dos criminosos. Os autores fugiram tomando rumo ignorado.

O caso está sendo investigado pelo Setor de Homicídios da 134ª Delegacia Policial do Centro. Os agentes realizaram uma perícia e buscam informações que ajudem a identificar os criminosos e sua motivação.

Com a morte do 3º SGT/PM RR/Sandro, sobe para 23 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 21 da Polícia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva), 01 da Polícia Civil, 01 do Corpo de Bombeiros do RJ.

Denuncie a localização dos envolvidos na morte do Policial militar RR, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.