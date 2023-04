Agentes prendem falso policial civil na Zona Oeste do Rio

Policiais civis da 43ª DP (Guaratiba) prenderam um homem em flagrante, nesta quinta-feira (20), pelos crimes de extorsão e falsa identidade. Ele foi capturado no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, após ação de inteligência.

Segundo os agentes, a vítima informou ter tido sua motocicleta furtada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele disse ainda que foi procurado por aplicativo de mensagem, por um homem que se identificou como policial civil, lotado na 43ª DP, dizendo que recuperaria o bem, caso a vítima o pagasse a quantia de R$ 3 mil.

Os policiais foram até o ponto de encontro sugerido pelo criminoso e conseguiram recuperar a motocicleta, bem como capturá-lo. No momento da prisão, ele ainda se apresentou com o nome do seu irmão.