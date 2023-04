Ônibus colide com poste e complica trânsito no Rio

O Centro de Operações do Rio (COR) foi notificado sobre o incidente às 5h46 - Foto: Divulgação

Um ônibus da linha 309 se envolveu em um incidente nesta manhã de sábado (22) ao bater em um poste na Rua Jardim Botânico, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Centro de Operações do Rio (COR) foi notificado sobre o incidente às 5h46 e informou que a CET-Rio e a Light já estão no local para prestar assistência.

O incidente ocorreu no sentido Gávea da Rua Jardim Botânico, próximo ao Museu do Meio Ambiente. O Corpo de Bombeiros não foi acionado, o que indica que não houve feridos graves no local.

Por conta disto, a via precisou ser completamente interditada em determinado momento, causando congestionamento intenso na região. A CET-Rio adotou um esquema de "siga e pare" no sentido Humaitá e o COR orienta que os motoristas deem preferência à Avenida Borges de Medeiros para evitar transtornos.

Até o momento, não há informações sobre as causas da colisão e se houve outras pessoas envolvidas além do motorista do ônibus.