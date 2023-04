Guarda Municipal reforça segurança em jogos do Brasileirão no Maracanã

A Guarda Municipal estabeleceu um plano estratégico para garantir a segurança dos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro que serão realizados no fim de semana no Maracanã. A equipe de 140 guardas iniciou a organização e controle do trânsito desde às 11h da manhã do sábado, antes do jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, programado para as 16h do mesmo dia.

A ação tem como objetivo principal o monitoramento das vias de acesso ao estádio que apresentam maior fluxo, incluindo as avenidas Maracanã, Professor Manoel de Abreu, Radial Oeste, além das Ruas Professor Eurico Rabelo e São Francisco Xavier. Para assegurar o sucesso do plano operacional, a Guarda Municipal convocou o reforço de diversos grupamentos especiais, incluindo cães treinados, tático móvel, motociclistas e operações especiais.

Além disso, 29 viaturas foram colocadas à disposição para ampliar a efetividade das operações de segurança. As medidas foram mantidas para o jogo de domingo (23), entre Vasco e Palmeiras, que está agendado para às 16h.

As ruas que apresentam maior risco de congestionamento e interdição durante o fim de semana são a Professor Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Conselheiro Olegário, Artur Menezes, Mata Machado e a Avenida Maracanã, além do Viaduto Oduvaldo Cozzi. Portanto, a recomendação é que os motoristas evitem transitar por essas áreas durante o período de interdição, que será das 13h às 19h.