Segurança Presente prende casal de estelionatário

Agentes do Segurança Presente prenderam um casal de estelionatário que há um ano lesava uma senhora, de 87 anos, na Barra da Tijuca. A prisão ocorreu no momento em que os dois, em companhia da vítima, se preparavam para realizar um saque na agência da Caixa, no Shopping Marapendi. O golpe gerou um prejuízo à vítima de quase R$ 50 mil.

De acordo com os filhos da vítima, a mulher se aproximou e fez amizade com a senhora, que mora sozinha num condomínio na Barra da Tijuca. O casal possui uma empresa de reparo de instalação de gás e fez um serviço no imóvel da vítima. A mulher ganhou a confiança e passou a apresentar falsos débitos para que a vítima pagasse. Se aproveitou que ela tinha problema de memória e, mensalmente, passou em todas as datas de pagamento a aparecer com uma fatura inexistente.

O casal era tão convincente, que levava a senhora de carro e a auxiliava na retirada do dinheiro. Na hora, a iludia e dizia que já havia pago a despesa. A história se repetiu até o mês passado, quando o gerente do banco procurou os filhos para dizer que não havia dinheiro na conta da mãe para quitar o condomínio, no valor de R$1 mil.

Os filhos olharam o extrato bancário e perceberam os saques mensais na conta da mãe. Recolheram as imagens no condomínio e notaram que o casal sempre aparecia perto da mãe receber a pensão. Avisaram os policiais do Segurança Presente e ontem, mais uma vez, os dois apareceram e levaram a vítima até a agência bancária para sacar o dinheiro, onde acabaram presos.

O casal foi levado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e, depois, transferido para a Delegacia do Idoso, onde foi autuado por Estelionato e Associação Criminosa. Um terceiro suspeito faz parte do grupo e está sendo procurado.