PM prende 4 homens em tentativa de roubo na Baixada

A ação foi realizada pelas equipes do 21° BPM - Foto: Divulgação

Uma tentativa de roubo nesta sexta-feira (21) a uma loja de eletrodomésticos em Vilar dos Teles, na Baixada, resultou na prisão de quatro homens pela Polícia Militar. A ação foi realizada pelas equipes do 21° BPM (São João de Meriti), que apreenderam um revólver calibre 38 e uma granada com o grupo.

Segundo informações da PM, três dos envolvidos eram foragidos da Justiça, enquanto um estava no regime semiaberto. Com a prisão dos criminosos, a ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti) para as medidas legais cabíveis.