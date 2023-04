Segurança Presente de Niterói prende oito homens por apologia ao tráfico de drogas

Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam, no final da noite de ontem (20), oito homens por apologia ao tráfico de drogas. O grupo simulava uma boca de fumo para realizar a gravação de um vídeo a ser divulgado no YouTube. Com eles, os policiais apreenderam três réplicas de fuzis e três de pistolas, além de rádios comunicadores, fones e uma mochila.

O grupo foi localizado pelos agentes do Niterói Presente após denúncia de moradores de que homens armados estavam montando uma boca de fumo na Rua Pedro Tavares, no bairro de Piratininga. O grupo foi levado e autuado na 81ªDP (Itaipu) por apologia ao tráfico. Dois deles já responderam a processos por tráfico de drogas.