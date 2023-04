PMs interditam bingo clandestino no Centro do Rio

Foram apreendidas 17 máquinas de caça-níqueis em bingo que funciona clandestinamente no centro do Rio - Foto: Divulgação

Policiais militares do 5º BPM (Gamboa), através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram na tarde de quinta-feira (20), um bingo que funcionava clandestinamente na Rua do Rosário, no Centro do Rio, onde foram apreendidas 17 máquinas de caça-níqueis.

Diante dos fatos, policiais conduziram o responsável pelo local para a sede da 4ª DP (Praça da República), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e após esclarecimentos foi liberado. Posteriormente, as máquinas foral levadas para 1ª DP (Centro), onde permaneceram apreendidas.

A Polícia Militar, também com informações do Disque Denúncia, realizou diversas operações durante esta semana, a fim de coibir a prática ilegal de jogos de azar, onde foram apreendidas 116 máquinas de caça-níqueis, em pleno funcionamento.

•2º BPM (Botafogo) - 97 máquinas – Rua das Palmeiras, em Botafogo

•22º BPM (Maré) - 02 máquinas – Rua Teixeira de Castro, em Ramos

•40º BPM (Campo Grande) – 15 máquinas – Rua Francisco Mota – Campo Grande

•9º BPM (Rocha Miranda) – 02 máquinas – Rua Jubaí – Bento Ribeiro

Denuncie a localização bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

•Central de atendimento: (021) - 2253 1177

•0300-253-1177

•WhatsApp: (021) - 99973 1177

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.