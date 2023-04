Homem morre após ser atingido por bala perdida enquanto ia para o trabalho no Rio

Um homem morreu após ser atingido por bala perdida na madrugada da última quinta-feira (20/04), em uma comunidade na Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, no momento em que o disparo o atingiu, a vítima estava saindo de sua casa, na comunidade Para Pedro, em Irajá, para trabalhar.

Identificado como Rodrigo Peixoto de Lima, ele chegou a ser socorrido por bombeiros e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia Militar foi acionada e informou que não havia operação da corporação no momento em que o disparo ocorreu.

Ainda não há informações a respeito do sepultamento de Rodrigo. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e, em seguida, encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que informou estar dando "continuidade às investigações para apurar a autoria e a dinâmica do crime". Até o momento não há suspeitas de quem possa ter disparado os tiros.