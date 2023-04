PM realiza operações em comundades de São Gonçalo e Rio

Agentes da Polícia Militar iniciaram a manhã deste feriado (21) realizando duas operações no estado do Rio, na Região Metropolitana e na Zona Norte. Nos morros do Martins e do Viana, em São Gonçalo, as operações tem como objetivo combater a criminalidade e o tráfico no local. Até o momento nenhuma apreensão e conflito foram registrados.

Na Zona Norte, os agentes realizam as operações no Morro do Dezoito, em Piedade. A comunidade tem sido alvo de diversas operações nos últimos meses e, há um mês, o Bope efetuou uma ação no local que vitimou dois suspeitos. Segundo a corporação, na ocasião, os corpos foram levados do interior da comunidade por moradores e deixados na Rua Torres de Oliveira, onde foi feita uma manifestação contra a ação do Batalhão de Operações Especiais.