Disque Denúncia pede informações sobre jovem de Niterói encontrado morto a tiros na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia, divulga nesta sexta-feira (21), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Gabriel Cordeiro, de 20 anos. Morador de Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o jovem, que estava desaparecido desde sexta-feira (14/04), foi encontrado morto com dois tiros na cabeça, no último domingo (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O rapaz era ritmista e integrante de grupos de samba em Niterói, e foi reconhecido pelas digitais no IML de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pois seus pertences e documentos foram roubados.

A DHBF assumiu o caso. Agentes da especializada fizeram pericia no local onde o jovem foi encontrado morto, e buscam informações que possam ajudar a desvendar a motivação do crime e sua autoria.

Denuncie os envolvidos na morte de Gabriel Cordeiro, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ