PM prende acusado de tráfico e drogas em comunidade de São Gonçalo

Policiais do 7ºBPM (Niterói) prenderam um acusado de tráfico de drogas e apreenderam drogas, na tarde dessa quinta-feira (20), durante operação de repressão ao tráfico de drogas na comunidade da Piranha, no Complexo do Pira, em São Gonçalo.

A ação foi montada em função de informações sobre uma nova modalidade de crime planejada por traficantes de drogas daquela região: a venda de entorpecentes perto de escolas daquela região. Ao chegarem ao local, um grupo de homens deu inicio a um tiroteio, dando início a um confronto.

Foram apreendidos papelotes de maconha e sacolés de cocaína em pequenos sacos plásticos. Um acusado de tráfico também foi preso e com ele, foi encontrado um radio transmissor.