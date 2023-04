Acusado de perseguir ex-companheira é preso em Senador Camará, no Rio

Policiais civis da 28ª DP (Praça Seca) prenderam, nesta quarta-feira (19/04), um homem acusado de ameaçar e perseguir a ex-companheira. Fabiano Ferreira de Souza foi capturado em Senador Camará, na Zona Oeste, após levantamento de dados de inteligência.



Segundo os agentes, existiam medidas protetivas que obrigavam o acusado a se afastar da ex-companheira e de manter contato com ela. Mesmo assim, ele perseguia a vítima na porta de seu trabalho, em sua residência e fazia ameaças por meio de aplicativo de mensagens.



De acordo com as investigações, câmeras de segurança registraram o autor esvaziando o pneu do carro do atual namorado da mulher. Os agentes da 28ª DP realizaram monitoramento, localizaram e prenderam Fabiano Ferreira. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.