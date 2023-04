SEOP apreende 240 quentinhas vendidas ilegalmente na Lagoa e no Aeroporto Santos Dumont

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta quinta-feira (20), a Operação Quentinha Ilegal na Lagoa Rodrigo de Freitas e no entorno do aeroporto Santos Dumont. Os agentes apreenderam 240 quentinhas vendidas irregularmente nas ruas. Esse tipo de comercialização é ilegal, pois não tem autorização da prefeitura e por colocar em risco a saúde das pessoas. Durante a ação, 263 bebidas, 99 doces, 44 isopores, oito bancos de plástico, bolsas térmicas, carrinho e cooler também foram apreendidos. Além disso, 17 multas foram aplicadas em veículos por estacionamento irregular.

"A secretaria realiza essa operação por se tratar de um comércio irregular e dependendo do lugar, essa venda também reflete no trânsito da cidade gerando filas duplas. É importante também que a população saiba que esse alimento pode colocar em risco a saúde de quem o consome, pois não se sabe a procedência, nem a higiene do local em que é produzido. Também não sabemos se os produtos estão dentro da validade ou armazenados da forma correta", alerta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A SEOP informa que o cidadão que deseja realizar vendas nas ruas da cidade precisa ter licença e mesmo que o veículo esteja estacionado em vaga regular, devidamente talonado, não é permitido a comercialização de produtos, uma vez que se configura venda irregular, sem autorização da Prefeitura, de acordo Lei 1876/92 art 50 inciso 2, combinado resolução Seop 418/2022.