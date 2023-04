PM realiza série de operações nas comunidades do Rio nesta quinta (20)

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Militar iniciou uma série de operações em dezesseis comunidades do Rio de Janeiro, na Zona Norte, Baixada Fluminense e na região metropolitana. As operações tem como objetivo combater o tráfico e a criminalidade.

Na Zona Norte, agentes da 17° BPM (Ilha do Governador) atuam na Praia Rosa, Querosene e Parque Royal. Durante a ação, dois foragidos foram presos. Uma idosa acusada de roubo também foi detida. Além dessas apreensões, um homem acusado de tráfico e outro com revólver também foram presos.

Outras comunidades da Zona Norte também estão sob operação, agentes realizam ações na comunidade do Turano, Paula Ramos, Mandela, Juramento, Pedreira Chaves, Ficap, Az de Ouro, São Simão e Caixa D'água. Nenhuma prisão e apreensão foi registrada.

Na Baixada Fluminense, policiais do 21º BPM (São Jão de Meriti) atuam na comunidade da Vila Ruth. Enquanto em São Gonçalo, militares do 7º BPM seguem nas comunidades de Itaúna e Porto do Rosa, na Região Metropolitana, até o momento nenhuma prisão foi registrada.