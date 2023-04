Polícia Civil busca envolvidos na morte de legista no Rio

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) busca informações que levem aos envolvidos na morte da Perita Legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Denise Macedo Jana, de 61 anos. Ela foi morta a tiros depois de reagir a um assalto perto da Favela do Lixão, na saída de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no início da tarde desta quarta-feira (19).

Lotada no Instituto Médico Legal (IML), a policial civil chegou a ser socorrida pelo filho, que estava com ela no momento do assalto, e levada ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo. A direção da unidade informou que ela deu entrada às 12h16, já em óbito, e com pelo menos 12 perfurações no corpo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada assumiu o caso, e agentes da especializada buscam informações e câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos envolvidos no crime.

Denuncie a identificação e localização dos envolvidos na morte da Policial Civil , de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177

• 0300-253-1177

• WhatsApp: (021) - 99973 1177

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.