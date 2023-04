Polícia Civil continua na busca de estudante desaparecido em Vassouras

A Polícia Civil da 95ª DP (Vassouras) continua na busca de informações que possam levar ao paradeiro do estudante de Medicina Veterinária, Davi Melo Gonçalves, de 26 anos. Ele foi visto pela última vez na quarta-feira (12), por volta das 23h, jogando bola na quadra da faculdade em que estuda. O caso aconteceu em Vassouras, centro-sul do Rio de Janeiro.

Depois do jogo, Davi deixou a faculdade em seu carro e não foi mais visto. O veículo também ainda não foi localizado. A família do estudante informou que ele nunca deixou de dar notícias por tanto tempo, e sempre manteve contato constante com os familiares, que residem em Três Rios.



Se alguém viu o estudante ou sabe sobre paradeiro, é só ligar para (21) 2253-1177/0300-253-1177 (interior) ou enviar uma mensagem para WhatsApp dos Desaparecidos (21) 98849-6254 ou para aplicativo – APP Disque Denúncia RJ.