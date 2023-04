PF faz operação contra tráfico internacional de drogas no Rio e em São Paulo

Segundo a PF, a operação tem apoio de equipes do Aeroporto Internacional de São Paulo, da PF do Rio de Janeiro, da Receita Federal e da Polícia Portuguesa - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Segundo a PF, a operação tem apoio de equipes do Aeroporto Internacional de São Paulo, da PF do Rio de Janeiro, da Receita Federal e da Polícia Portuguesa - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Federal está realizando uma operação para combater uma organização criminosa responsável pelo envío de drogas ao exterior e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, a operação tem apoio de equipes do Aeroporto Internacional de São Paulo, da PF do Rio de Janeiro, da Receita Federal e da Polícia Portuguesa.

As investigações tiveram início em dezembro de 2020, período em que os agentes apreenderam mais de 300 kg de cocaína líquida, que estavam escondidas em caixas de suco de açaí. Diante deste fato, a operação foi denominada "Operação Açaí".

Foram cumpridas nove medidas judiciais nesta quarta (19), sendo dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Pindamonhangaba (SP) e São Paulo (SP).

Ainda de acordo com a PF, a investigação descobriu um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo diversos “laranjas” e empresas fantasmas, que tinham o objetivo de enganar as autoridades quanto à origem ilícita do dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.