Violência doméstica no RJ: 5 mulheres têm medidas protetivas deferidas a cada hora

De acordo com dados do Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a cada hora, cinco mulheres têm suas medidas protetivas de urgência deferidas pelo tribunal. Entre janeiro e fevereiro de 2023, foram concedidas 8.036 medidas protetivas, sendo que 4.078 mulheres tiveram seus pedidos aceitos somente em janeiro, e 3.958 em fevereiro.

Os números dos primeiros dois meses deste ano representam 21,71% do total de medidas protetivas concedidas em 2022, quando foram emitidos 37.011 documentos pelo TJRJ. Porém, mesmo com esse número expressivo de medidas de proteção, ainda há um número alarmante de prisões por crime de violência contra a mulher: 622 entre janeiro e fevereiro deste ano.

Apesar disso, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de feminicídios nos dois primeiros meses de 2023, se comparado ao ano passado, diminuiu. No total, foram registrados 16 casos de assassinato de mulheres no Estado do Rio de Janeiro nesse período. Em 2022, foram 29 crimes do tipo, sendo 11 em janeiro e 18 em fevereiro.