Perita legista da Polícia Civil é morta durante tentativa de assalto no Rio

Uma perita legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi morta a tiros durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (19). Identificada como Denise Macedo Jana, ela teria reagido à abordagem dos criminosos próximo ao acesso à Linha Vermelha, segundo informações preliminares.

A perita lotada no Instituto Médico Legal (IML) foi socorrida ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os assaltantes fugiram do local levando a arma da vítima, uma pistola .40, e até o momento, ninguém foi preso.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está encarregada das investigações do caso.