Enfermeira assassinada em Copacabana será enterrada nesta quarta-feira (19)

Alair Barbosa Meireles, a aposentada de 72 anos que foi agredida durante um assalto em Copacabana, na Zona Sul do Rio, será enterrada nesta quarta-feira (19) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na Zona Sul. A vítima foi atacada no último domingo (16) por dois homens enquanto caminhava com amigas em direção a um quiosque com música ao vivo que frequentava aos fins de semana.

Ao ser surpreendida pelos ladrões, Alair segurou seu cordão e acabou sendo derrubada pela força usada por um dos assaltantes. A queda causou traumatismo craniano e hemorragia cerebral, o que resultou em sua morte no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, onde foi submetida a uma cirurgia, mas não resistiu.

Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio nesta terça-feira (18) para reconhecimento e liberação do corpo. A filha da vítima, Isabela Barbosa Meireles, lamentou a morte da mãe, que segundo ela, era uma idosa extremamente saudável, gostava de viajar, estar com os amigos e com a família, e era uma pessoa caridosa que ajudava todo mundo. Isabela ainda relatou que Alair tinha muito medo de assaltos e por isso, não andava com cartão de débito na bolsa e deixava o celular com aplicativo do banco em casa. Ela disse ainda que a mãe não gostava de viver no Rio de Janeiro e que tinha o hábito de viajar para se sentir segura.

Um adolescente de 17 anos chegou a ser agredido por banhistas que o apontaram como responsável pelo crime, mas foi liberado pelos policiais do 19º BPM (Copacabana) por falta de provas. As testemunhas não quiseram comparecer à delegacia e duas pessoas que estavam com a vítima afirmaram que não tinham condições de reconhecê-lo como autor do furto.