Baleado no Jardim Catarina morre em hospital de São Gonçalo

Um homem foi baleado na noite desta segunda-feira (17) no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com as informações, ele chegou a ser conduzido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu. Ainda não se sabe ao certo a origem dos disparos.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, na noite passada, agentes do 7°BPM (São Gonçalo) foram até o hospital para acompanhar o caso, mas, de acordo com o comando da unidade, a vítima já estava morta quando eles chegaram.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que segue com as investigações.