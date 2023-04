Três suspeitos são mortos durante troca de tiros com PM, na Zona Oeste do Rio

Na madrugada desta terça-feira (18), três suspeitos morreram durante troca de tiros com a Polícia Militar do Rio. O episódio aconteceu durante uma tentativa de abordagem após os agentes identificarem os três suspeitos com um fuzil.

No momento da abordagem, os suspeitos atiraram contra os agentes, que reagiram ao ataque, baleando três homens. Os suspeitos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram.

Após socorro, um dos homens foi identificado como o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas na comunidade do 48, em Bangu.

No carro, que foi apreendido, foram encontrados um fuzil, um carregador, uma pistola com munições e carregador, uma granada e dois aparelhos de telefone celular. O caso foi registrado na 34ª DP, em Bangu.