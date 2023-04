Policial militar é baleado no Morro do Bumba, em Niterói

Policial foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca - Foto: Reprodução

Um agente da Polícia Militar foi baleado nesta segunda-feira (17/04) durante uma troca de tiros na Comunidade do Bumba, no Viçoso Jardim, em Niterói.

De acordo com informações da corporação, uma equipe do 12ºBPM (Niterói) estava realizando patrulhamento na região quando foi surpreendida por disparos de criminosos. Um dos tiros acabou atingindo um dos oficiais que estava no local.

O policial foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Até o momento, o estado de saúde do militar é considerado estável. A ocorrência ainda está em andamento.