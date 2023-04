PM prende suspeito em caso de desaparecimento em Belford Roxo

A Polícia Militar prendeu, ontem (16), quatro homens com uma grande quantidade de drogas no Morro do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Entre os detidos, estava Jonathan dos Santos de Paula, de 26 anos, que estava foragido por suspeita de envolvimento no caso dos três meninos mortos na comunidade desde 2020.

A equipe do 39ºBPM (Belford Roxo) estava em patrulhamento no Complexo do Castelar, no bairro Piam, quando abordou os suspeitos. Na abordagem, foram encontrados 340 invólucros de maconha, 230 pinos de cocaína, 130 sacolés contendo pedras de crack e um rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo).

Segundo informações da PM, Jonathan e outros comparsas praticaram tortura contra um homem para que assumisse envolvimento no desaparecimento das três crianças. O objetivo seria despistar as autoridades a respeito da autoria do crime. Contra o suspeito, havia três mandados de prisão em aberto: Tortura, Lesão Corporal e Associação Para a Produção e Tráfico e Condutas Afins.

Os três meninos, Alexandre da Silva, de 10 anos, Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, e Fernando Henrique Soares, de 11 anos, desapareceram em dezembro de 2020 e seus corpos nunca foram encontrados. As investigações concluíram que os garotos foram mortos após um deles furtar um passarinho que pertencia a um traficante da comunidade.