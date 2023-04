Suspeito de estuprar vizinha, Guarda Municipal é preso na Baixada

Um guarda municipal foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (17), sob a suspeita de estuprar sua própria vizinha. O caso aconteceu no dia 14 de março, no bairro Jardim Meriti.

De acordo com a investigação, o agressor teria atacado a vítima quando ela chegava em casa à noite, usando uma máscara do tipo balaclava e apontando uma arma para ela, antes de levá-la para um imóvel abandonado na região. Os investigadores descobriram que o crime foi premeditado, já que o suspeito teria destruído câmeras de segurança que estavam filmando a área e tentado escapar da cena do crime, circulando pelas redondezas.

No entanto, os agentes visitaram mais de 60 locais e analisaram imagens de cerca de 30 câmeras de segurança, que permitiram rastrear o caminho do agressor antes, durante e depois do crime. As filmagens também mostraram a tatuagem do suspeito, permitindo que ele fosse identificado como vizinho da vítima.

Durante a prisão, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e no local de trabalho do suspeito, o posto da Guarda Municipal no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. Há suspeitas de que o agressor possa ter cometido outro estupro na região, e o material apreendido será analisado para ajudar nas investigações.

A Guarda Municipal informou que está colaborando com as autoridades e prestando todas as informações necessárias sobre o caso. O episódio é mais um triste exemplo de violência sexual contra mulheres no Brasil e reforça a necessidade de uma atuação mais efetiva das autoridades para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores.