Mulher é presa por tentar matar o cunhado em Magé

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam uma mulher por tentativa de homicídio.

O fato aconteceu no dia 8 deste mês, no bairro Bongaba, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a autora esfaqueou o próprio o cunhado. A vítima foi socorrida a um hospital em estado grave. Um dos golpes atingiu o coração dele.

Parentes e testemunhas relataram os fatos e indicaram a autora do crime. Ela prestou depoimento e disse que agiu em legítima defesa. No entanto, após reunir elementos, os agentes descartaram a versão apresentada pela suspeita.

Um mandado de prisão temporária foi solicitado à Justiça, ela foi localizada e presa.