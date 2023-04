Golpista que prometia vagas na polícia do Pará é preso em Maricá

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta quinta-feira (13/04), um homem acusado de aplicar golpes em pessoas que buscavam vagas na Polícia Militar do estado do Pará. Ele prometia, falsamente, garantir a aprovação de interessados no concurso da corporação em troca de pagamento. O criminoso foi capturado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

A localização foi possível a partir de modernas técnicas de investigação do Setor de Defraudações da 16ª DP. Contra o autor, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato.