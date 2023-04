Jovem paraguaia é presa com 2,6 quilos de cocaína na cinta corporal, no Galeão

Uma jovem de 18 anos foi presa nesse sábado (15), no Aeroporto Internacional do Galẽao, na Zona Norte do Rio, transportando aproximadamente 2,6 quilos de cocaína, os pacotes estavam presos junto à cinta corporal usada pela mulher.

A jovem faria escala em Paris num voo comercial e tinha como destino final a cidade de Barcelona, na Espanha.

Segundo as investigações feitas pela Polícia Federal, a jovem teria entrado com as drogas no Brasil, cruzando a fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu, no Paraná, onde teria embarcado para o Rio de Janeiro.

Após o flagrante realizado durante fiscalização de rotina pelos agentes da Delegacia Especial da PF, a jovem foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e responde pelo crime de tráfico transnacional de drogas, podendo pegar pena de até 15 anos.