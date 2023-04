Dupla é presa com drogas em Monjolos, São Gonçalo

Acusados de tráfico de drogas, dois homens foram presos em flagrante, no Monjolos, em São Gonçalo, nesse sábado (15).

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 7°BPM (São Goncalo) foram ao bairro depois que denunciantes informaram que homens estariam realizando roubos na via principal do local.

Ao chegarem à região, os policiais flagraram os dois acusados com rádios de comunicação e mochilas.

Ao perceberem a aproximação policial, os acusados fugiram para uma área de mata, mas acabaram sendo capturados.

Com a dupla, os policiais apreenderam drogas e dois rádios de comunicação.

A dupla foi encaminhada a Central de flagrantes da 73a DP (Neves), onde foi autuada.