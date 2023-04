Policiais do 37º BPM prenderam foragido da Justiça em Itatiaia, após informações do Disque Denuncia

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam no final da manhã desta sexta-feira (14), na Rua Osmar Amorim, no bairro Vila Odete, em Itatiaia, município do Rio de Janeiro, o criminoso foragido da Justiça, Gabriel Barcelos de Almeida, vulgo “Tim Tim”, de 20 anos.

Após receberam a informação, os policiais foram até o endereço mencionado na denúncia, e conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Itatiaia, pelo crime de Tentativa de Homicídio (Artigo 121 do CP), Nº do Mandado de Prisão: 0001389-97.2022.8.19.0081.01.0002-16, pelo fato de que, em 2022, ter ocorrido a tentativa de homicídio, contra um traficante de vulgo "Cabeção ou Cabeça", que se insere no contexto de guerra interna entre integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Diante dos fatos, o criminoso foi levado para a sede da 99ª (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as providencias cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragido da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.