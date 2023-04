Homem acusado de aplicar golpes é preso em Maricá

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, um homem acusado de aplicar golpes em pessoas que buscavam vagas na Polícia Militar do estado do Pará. Ele prometia, falsamente, garantir a aprovação de interessados no concurso da corporação em troca de pagamento. O criminoso foi capturado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

A localização foi possível a partir de modernas técnicas de investigação do Setor de Defraudações da 16ª DP. Contra o autor, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato.