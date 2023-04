Acusado de matar o próprio pai é preso em flagrante

Criminoso foi preso no Rio Grande do Norte - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Acusado de matar o próprio pai com golpes de foice e pedradas, um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante, no início deste sábado (15), em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu na casa onde os dois moravam. A vítima, um homem de 62 anos, era ambulante e tinha um comércio de verduras em sua casa.

Segundo a mulher do homem morto, que era madrasta do autor do crime desde que ele tinha dois anos, o jovem é dependente químico e essa não teria sido a primeira vez que ele agiu contra o pai.

Ainda segundo a mulher, o autor, que já foi internado em hospitais psiquiátricos, já teria tentado matar o pai outras três vezes.

O acusado foi preso em flagrante, enquanto tentava fugir da cena do crime.