Preso homem que roubou e matou o próprio primo a golpes de martelo

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, ontem (14), um homem pelo crime de latrocínio. Ele foi capturado no bairro Nova Esperança, município do Sul Fluminense, após trabalho de monitoramento e inteligência.

O acusado teria entrado na casa do primo, roubado pertences e o assassinado com diversos golpes de martelo na cabeça. O crime ocorreu há cerca de 15 dias.

Para tentar confundir o trabalho dos agentes, ele teria escrito na parede do local “tarado tem que morrer”. O autor chegou a prestar depoimento na distrital, informando que não sabia de nada e estava muito abalado com a morte do parente.

Os policiais, desconfiados, começaram a investigar o criminoso e confirmaram que ele havia sido o autor do latrocínio.

O detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça