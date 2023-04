Turista francês é preso ao tentar embarcar com drogas em Cruzeiro no Rio

Um turista francês foi preso, na tarde desta sexta-feira (14), ao tentar embarcar em um cruzeiro, no Porto do Rio, com 4,8 kg de cocaína escondida no corpo. A ação foi realizada por agentes da Receita Federal e da Polícia Federal.

De acordo com a Receita, o homem embarcou em um navio no Porto de Santos, em São Paulo, fez uma parada no Rio de Janeiro e depois seguiria viagem para a Itália. Durante a passagem pela cidade carioca, ele tentou retornar ao navio com a droga.

A equipe de segurança do terminal e do navio já havia detectado o entorpecente, que teve sua presença confirmada pelo cão de faro da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

O francês foi preso em flagrante e conduzido junto com a droga para a sede da Polícia Federal. Nada foi encontrado em sua cabine