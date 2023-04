Homem que matou casal no interior do Rio é condenado a 70 anos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu, obteve na quarta-feira (12), a condenação de Marco Antônio Pereira de Souza a 70 anos de reclusão, em regime fechado, pelos homicídios dolosos duplamente qualificados de João Martins Fernandes e Cristiane Rocha de Assis. O crime foi cometido no dia 25 de janeiro de 2020, na RJ-182, na altura do bairro Tribo, em Conceição de Macabu, quando as vítimas retornavam de uma festa infantil na companhia da sobrinha de cinco anos.

De acordo com a denúncia, na ocasião do crime, o réu emparelhou sua moto com o carro das vítimas e, após ofender a filha de Cristiane, disparou contra o veículo. João, que estava na direção, ao tentar fugir, perdeu o controle do carro e parou no acostamento. Marco Antônio aproveitou o momento e executou a tiros João e Cristiane. A sobrinha do casal presenciou toda a empreitada criminosa e somente não foi executada porque conseguiu se esconder no banco de trás do carro e não foi vista pelo assassino.

A Promotoria de Justiça ressaltou que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão do sentimento de posse que o réu nutria pela filha de Cristiane, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e possuía um filho, pois as vítimas, que não concordavam com a relação marcada por violência doméstica, eram consideradas um empecilho.

Na denúncia, o MPRJ também aponta que o delito foi praticado por meio de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, uma vez que foram abordadas de surpresa e atingidas por inúmeros disparos de arma de fogo.