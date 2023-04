Homem fica ferido em tiroteio no Centro do Rio

Um homem de 22 anos foi baleado durante um tiroteio na tarde desta sexta-feira (14/04), no Catumbi, Centro do Rio. Ele foi atingido por pelo menos quatro disparos no ataque armado, que aconteceu à luz do dia, por volta das 14h, na rua Frei Caneca, próximo ao Sambódromo.

Testemunhas afirmam ter escutado cerca de 20 disparos. Identificada como Luiz Henrique de Souza Waddington, a vítima foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. Apesar dos ferimentos moderados, ele não corre risco de vida, segundo a unidade.

Em seu histórico, Luiz já tinha sido preso por acusações de receptação, em 2018. As suspeitas são de que o homem era o único alvo. Agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. A 6ª DP (Cidade Nova) registrou a ocorrência e está investigando o caso.