Pastor acusado de cometer crimes de estupro de vulnerável é preso

Agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, nesta quarta-feira (12/04), um pastor acusado de cometer diversos crimes de estupro de vulnerável. A prisão do autor ocorreu após uma das vítimas, atualmente, com 15 anos, contar para a mãe sobre o crime que havia acontecido em 2019.

Na ocasião, o acusado levou o pai da menina a uma unidade hospitalar para tratar uma crise de abstinência de drogas. Durante o atendimento, ele levou a criança para dentro do carro e manteve relação sexual com a mesma, do qual é tio-avô. O caso só foi comunicado à delegacia no dia 2 de abril deste ano.

A mãe da jovem contou na 67ª DP que também sofreu uma tentativa de abuso sexual por parte do acusado. Outras quatro mulheres já adultas também relataram que, em épocas diferentes, quando crianças, foram vítimas do mesmo autor. De acordo com as investigações, os casos aconteceram com crianças de 5 a 11 anos, entre os anos de 1993 e 2019.