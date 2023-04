Estudante baleado em São Gonçalo recebe alta após atendimento médico

O menino Lucas Cauã, de 11 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (13) após ser baleado enquanto saía da Escola Municipal Anaia Pequeno, em São Gonçalo. O menor foi atingido de raspão no braço, no início da tarde desta quarta-feira, no Complexo do Anaia, e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) para receber atendimento médico.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Lucas Cauã passava por acompanhamento médico no HEAT e recebeu alta após avaliação positiva da equipe médica. Segundo a nota divulgada pela Polícia Militar, não havia nenhuma operação ou ação do 7º BPM (São Gonçalo) sendo realizada na região no momento em que o menino foi baleado.