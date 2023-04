Polícia busca envolvidos na morte de sargento no Rio

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) continua na busca de informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 2º Sargento da Policia Militar, Jefferson Perru Alves, de 44 anos. O corpo do policial foi encontrado nesta última quarta-feira (13) em Duque de Caxias, mais de uma semana depois do seu paradeiro.

No mesmo dia do seu desaparecimento, seu carro foi encontrado abandonado e trancado, na Rua Capitão Damasceno (lateral ao muro do cemitério do Corte 8), no bairro Circular, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) e posteriormente, encaminhado para Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), para seção de desaparecidos.



O corpo do sargento, que possuía sinais de violência, foi achado na Rua Piranema, no bairro Amapá, próximo ao Arco Metropolitano, em Duque de Caxias. A perícia inicial, no entanto, não pode afirmar se era por disparos de arma de fogo ou não.

A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), assumiu o caso, e agentes da especializada estão buscando informações que possam identificar a autoria do crime e sua motivação.



Com a morte do 2º SGT/PM Perru, sobe para 19 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 18 da Polícia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva) e 01 do Corpo de Bombeiros do RJ.

Denuncie os envolvidos na morte de Agentes de Segurança, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.