Acusado de agredir e ameaçar ex-companheira é preso em São Gonçalo

Foi preso, na manhã desta quinta-feira (13), um homem acusado de ameaçar a ex-companheira em São Gonçalo. Detido por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município, o suspeito já havia sido preso em outras ocasiões e tem uma acusação de homicídio em seu histórico.

De acordo com informações da unidade, o suspeito tem ameaçado a mulher desde dezembro do ano passado. A motivação seria o fim do relacionamento. Ele teria dito para vítima que iria "escangalhar ela toda e matá-la com vários tiros na cara", além de ofendê-la diversas vezes e espalhar boatos a respeito de sua saúde.

Além das agressões verbais e psicológicas, ele também teria agredido a mulher fisicamente. Na época, ela preferiu não registrar ocorrência por medo do que o homem poderia fazer.

O acusado já tem, em sua ficha criminal, acusações de homicídio qualificado, roubo majorado e associação para o tráfico, além de já ter sido preso mais de uma vez. Após investigação, os policiais encontraram o acusado durante a madrugada e o levaram para unidade pela manhã. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde estará à disposição da Justiça.