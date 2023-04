Acusado de estuprar vizinha utilizando calmante é preso

Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, nesta quarta-feira (12/04), um homem acusado de estuprar a sua vizinha. Ele foi capturado no bairro de Leandro, em Itaguaí, após coleta de informações pelo Setor de Inteligência.

As investigações demonstraram que o criminoso ofereceu à sua vizinha um copo de suco de maracujá, no qual havia previamente misturado um medicamento calmante. Pouco tempo depois, a mulher começou a passar mal, sentindo-se zonza e com muito sono, adormecendo. Ele, então, aproveitando-se do efeito da droga ministrada, abusou sexualmente dela.