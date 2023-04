Polícia Civil deflagra segunda fase de operação contra facção criminosa da Zona Oeste

Policiais civis da 41ª DP (Tanque) realizam, nesta quinta-feira (13/04), a segunda fase da "Operação Rainha" contra uma facção criminosa que atua em comunidades de Jacarepaguá, na Zona Oeste. O alvo desta etapa é sócio-proprietário de provedor de internet ligado ao tráfico de drogas. Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca e na Freguesia.

As investigações começaram em janeiro deste ano. Segundo apurado, uma empresa de provedor de sinal de internet, telefonia e de TV associou-se à facção para impedir que outras empresas que prestam o mesmo serviço atuem nesses locais, criando, assim, um monopólio.

De acordo com os agentes, os técnicos de empresas concorrentes são expulsos das comunidades pelos traficantes, sendo, inclusive, ameaçados com armas de fogo. Os criminosos também vandalizam as redes instaladas, cortando cabos e ateando fogo em equipamentos. Foram identificadas ações dessa natureza nas comunidades da Tirol e da Gardênia Azul.

Estima-se que a empresa tenha, somente nessas áreas, mais de 10 mil clientes, totalizando um faturamento bruto mensal de aproximadamente R$ 1 milhão.

A partir da ação deflagrada nesta quinta-feira, a equipe da 41ª DP busca identificar todos os envolvidos na organização criminosa, bem como levantar elementos que apontem para a relação da empresa com traficantes de outras comunidades.

Na primeira fase da "Operação Rainha", realizada no dia 5 de abril, dois homens foram presos. O alvo principal era um dos líderes desta facção, que atua em diversas regiões da capital. O grupo estaria por trás de invasões e conflitos recentes em Jacarepaguá.