Deputada Zeidan pede Núcleo de Atendimento à Mulher na 71ª DP de Itaboraí

Deputada estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores - Foto: Reprodução

O constante aumento dos casos de violência contra as mulheres fez a deputada estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores, indicar a instalação de um Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) na Delegacia de Itaboraí (71ª).

Na justificativa a deputada apresenta dados do Dossiê Mulher que só no ano de 2021 registrou: 342 casos de violência física; 325 casos de violência psicológica, 229 casos de violência moral; 95 casos de violência sexual e ainda 68 casos de violência patrimonial

"É fundamental que tenhamos melhor atendimento às mulheres vítimas de violência no município de Itaboraí e que seja feito de modo mais acolhedor e específico. Ser vítima de qualquer tipo de violência gera traumas e muitos outros problemas difíceis de superar, esse apoio inicial deve ser feito por profissionais qualificados e sensíveis à situação", disse Zeidan.

O Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) é um centro especializado em auxiliar à mulher vítima de violência doméstica que busca, por meio de suporte diferenciado e acolhedor, proporcionar o encorajamento desta vítima a efetuar a devida denúncia.

A deputada esclarece ainda que a instalação de um NUAM tem ainda como objetivo auxiliar nas pesquisas e informações dos poderes públicos estadual e municipal, auxiliando também o trabalho do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

"Apresentei e aprovei várias leis que são muito importantes para as mulheres do nosso estado. Vivemos dias difíceis com o aumento da violência, principalmente de gênero e espero que a indicação seja acolhida e implantada pelo governador Cláudio Castro", finalizou a deputada estadual Zeidan que está em seu terceiro mandato e é uma das vice-presidentes da ALERJ.