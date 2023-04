Troca de tiros na Viradouro assusta moradores da região

12ºBPM (Niterói) realizou uma operação para impedir a movimentação de criminosos do Complexo do Viradouro - Foto: Reprodução

12ºBPM (Niterói) realizou uma operação para impedir a movimentação de criminosos do Complexo do Viradouro - Foto: Reprodução

Um confrontro armado assustou motoristas, pedestres e moradores do bairro Santa Rosa, em Niterói, no início da tarde desta quarta-feira (12). A troca de tiros aconteceu durante uma ação de prevenção da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, o 12ºBPM (Niterói) realizou uma operação para impedir a movimentação de criminosos do Complexo do Viradouro. Contudo, durante a ação, os policiais se depararam com um grupo de homens armados que efetuaram disparos contra os militares, iniciando o confronto.

Após a troca de tiros, ainda segundo a PM, os criminosos fugiram para uma área de mata fechada na localidade. Até o momento, não há informações sobre feridos. Ninguém foi preso e nenhum material foi apreendido até o momento.

A Polícia Miltiar intensificou o policiamento na região após o confronto.