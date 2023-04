Suspeita é presa em Duque de Caxias após tentativa de homicídio contra mulher grávida

Uma mulher foi presa, na tarde da última terça-feira (11), por tentar matar a facadas a atual de seu ex-marido. O caso ocorreu em março deste ano, em um bar na cidade de Duque de Caxias, na baixada fluminense. A vítima, que estava grávida, já havia recebido inúmeras ameaças da ex mulher de seu marido. A criminosa não aceitava o fim de sua relação. Quando descobriu sobre a gravidez, as ameaças ficaram mais intensas e frequentes, contou o delegado titular da 60° BP, Flavio Rodrigues.

A vítima, depois de ter sido atingida, foi socorrida e por pouco não perdeu seu bebê, na época com 7 meses. Lucivanda Sena da Silva deve responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e tentativa de aborto.

CASO PARECIDO EM CABO FRIO

Mulher foi esfaqueada dentro de casa | Foto: Divulgação

Outro caso parecido ocorreu em Cabo Frio, Região dos Lagos, na última sexta-feira (07). Uma mulher de 20 anos, grávida de 9 meses, foi esfaqueada por seu ex-padrasto. O autor do crime invadiu a casa em que moravam a vítima e a mãe e esfaqueou a ex enteada que estava sozinha em casa no momento, nas costas, no pescoço, nos braços e nas pernas. Mesmo ferida, a vítima conseguiu se locomover para fora de casa, onde conseguiu ajuda. O bebê não resistiu aos ferimentos e faleceu. A mãe segue internada em quadro estável e sob observação médica.