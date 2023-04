Disque Denúncia pede informações sobre traficante que aparece em vídeo de ação social de Páscoa do Vasco

O Disque-Denúncia divulgou nesta terça-feira (11), um cartaz para ajudar a polícia nas buscas a Sandro Batista Rodrigues, conhecido como Naíba. Ele é apontado como um dos principais traficantes da Cidade de Deus, e é considerado fugitivo do sistema prisional desde 2021. O foragido apareceu em um vídeo de ação social de Páscoa do Vasco.

Nas imagens, Sandro está portando um fuzil em um vídeo publicado no perfil oficial do Youtube do Vasco da Gama. Durante a ação atletas entregam chocolates para moradores da Cidade de Deus em comemoração à Páscoa enquanto Sandro, com uma blusa da torcida organizada Jovem do Flamengo, ajuda na organização.

A 32ª DP (Taquara) informou que recebeu as imagens por meio das redes sociais e que vai apurar os crimes de envolvimento com tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido e concluir o caso.