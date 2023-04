PF deflagra operação contra quadrilha de tráfico internacional de drogas

De acordo com a PF, o islandês preso é o chefe da quadrilha. O nome dele não foi divulgado - Foto: Divulgação/Polícia Federal

De acordo com a PF, o islandês preso é o chefe da quadrilha. O nome dele não foi divulgado - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (12) a operação Match Point, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que realizava lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Um islandês foi preso em uma casa em São Conrado, na Zona Sul do Rio.

A operação, que conta com 250 policiais federais, cumpre 49 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão preventiva nos estados do RJ, BA, CE, GO, MG, PB, PE, RN, SC e SP. Além disso, contas bancárias de 43 pessoas foram bloqueadas e 57 bens foram sequestrados, o valor estimado é de R$150 milhões em bens.

De acordo com a PF, o islandês preso é o chefe da quadrilha. O nome dele não foi divulgado.

A Polícia Federal realizou uma cooperação internacional com a Itália e Islândia, por meio da Interpol e Europol. Houve, também, uma autorização judicial para o acompanhamento da deflagração da operação por representantes da polícia da Islândia.

Entre os crimes apurados até o momento estão a lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas cumuladas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão.