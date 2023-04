Homem em situação de rua é espancado e baleado em Inoã, Maricá

Um homem em situação de rua foi atacado a tiros na última segunda (10), em Inoã, em Maricá. Ferido, ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo informações, ele foi torturado por traficantes do crime organizado do local. Questionado por policiais militares, o homem disse que não se lembra do que aconteceu ou o que pode ter motivado a ação criminosa.

O caso foi registrado na Delegacia de Maricá (82ª DP).